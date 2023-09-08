官媒重申房住不炒定位無變 買家不可被促銷搶購等聲音綁架

內地官媒發表文章，指出不要誤讀「房貸利率降低」，雖然內地房地產市場供求關係已發生重大變化，但「房住不炒」定位無變。

文章指出，上月底發布《關於調整優化差別化住房信貸政策通知》，房貸利率降低主要針對二套房，改善性住房需求被進一步釋放，首套房利率政策下限未變，對一線熱點城市影響有限。

文章指出，目前首套房利率政策下限仍然是5年期以上LPR減20個基點，即4厘，二套房利率政策下限由5年期以上LPR加60個基點，降至加20個基點，降至4.4厘。今次房貸利率降低是全國政策下限降低，並非所有城市房貸利率「一刀切」降至全國政策下限。

至於「存量首套房貸利率調低」，文章指，包含兩種情況，一是首套房利率降低，新利率並非直接降至目前首套房利率下限，而是不低於原貸款發出時所在城市首套房利率下限。二是「認房不認貸」政策落地後，部分二套房貸款能夠轉認為首套房貸款，利率因此下降。

文章認為，分析房貸利率降低問題，既要結合不同區域，亦要關注差異化住房需求，不可被促銷、搶購等聲音綁架，陷入恐慌情緒，作出非理性決策。