陳浩濂：香港與大灣區城市互補推動金融開放創新

財經事務及庫務局副局長陳浩濂周五(8日)原定到深圳出席「深圳創投日」走進河套專場，惟因黑色暴雨警告及極端情況警告，改以視像形式致詞，認為《深圳園區發展規劃》為港深兩地在創科發展的合作注入了新動力。在國家對大灣區金融開放創新的支持下，港府會繼續發揮《粵港澳大灣區發展規劃綱要》所提出，香港在金融領域的引領帶動作用，與大灣區其他城市互補互利，推動金融開放創新。

他提到，香港金融服務業一直積極迎合大灣區金融需要，包括支持私募及創投基金經香港發展業務。近年以「三步曲」策略加強香港私募基金產業的整體配套，先後引入有限合夥基金(LPF)制度、為在本港營運的私募基金所分發的附帶權益提供稅務寬減，以及設立吸引外地基金遷冊來港的機制，令香港的投資基金制度更趨完善。目前已有超過670個LPF成立，這些措施有助鞏固香港作為國際一流的私募基金註冊及營運基地，吸引私募基金以香港為腹地及橋樑，在大灣區和境外作私募股權投資。

他指，財庫局與深圳市前海管理局於去年9月聯合發布支持深港在風險及創業投資領域聯動發展的18條措施，涵蓋範圍廣泛，為香港私募基金業界提供便利及優惠政策，推動發展深港風投創投聯動機制。當中，前海管理局支持符合條件的香港LPF在前海開展境內投資，並將完善外商投資股權投資管理企業(QFLP)試點計劃，包括優化准入門檻和申請流程、拓寬投資範圍及縮短辦理時間。