內地8月通脹回升至0.1%　PPI按年跌3%

國家統計局公布，內地8月份全國居民消費價格(CPI)按年上漲0.1%，預期升0.1%，前值 為跌0.3%。其中，城市上漲0.2%，農村下降0.2%；食品價格下降1.7%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降0.7%，服務價格上漲1.3%。1至8月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.5%。

8月份全國居民消費價格按月上漲0.3%。其中，城市上漲0.2%，農村上漲0.4%；食品價格上漲0.5%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲0.4%，服務價格上漲0.1%。

此外，8月份全國工業生產者出廠價格(PPI)按年下降3.0%，預期跌2.9%，前值跌4.4%，按月上漲0.2%；工業生產者購進價格按年下降4.6%，按月上漲0.2%。1至8月平均，工業生產者出廠價格比上年同期下降3.2%，工業生產者購進價格下降3.6%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀8月份CPI和PPI數據指，8月份消費市場繼續恢復，供求關系持續改善，CPI按月漲幅略有擴大，按年由降轉漲。從按月看，CPI上漲0.3%，漲幅比對7月擴大0.1個百分點。其中，食品價格由對7月下降1.0%轉為上漲0.5%，影響CPI上漲約0.10個百分點。食品中，受部分地區極端天氣影響調運、養殖戶壓欄惜售及中央儲備豬肉收儲支撐市場信心等因素影響，豬肉價格由7月持平轉為上漲11.4%；夏季蛋雞產蛋率下降，加之臨近開學及中秋消費需求有所增加，雞蛋價格由7月下降0.9%轉為上漲8.3%。