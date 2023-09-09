【錢夫人巡舖】留錢買綠債後有閒錢　高息定存有咩揀？

綠債事隔1年重臨，今次保底息率仲上調至4.75厘，勁過定存，雖然冇內銀、3桶油咁高息，不過以依家市況嚟講，都算可以避吓「賺息蝕價」風險，所以今次綠債似乎獲全城一致唱好。錢夫人都計過數，若果以聯席牽頭行建議嘅抽10手(每手10,000元，10手10萬元)、又假設每人最終真係獲分派10手為例，1年收息都有4,750元，當然唔計上市之後嘅升升跌跌(升咪畀你短炒走貨、蝕咪長揸收息)...政府做莊，你明啦！

之不過，龍頭行滙豐最新卻上調新資金定存息搶息，昨日調高尚玉或卓越理財客戶的3個月及6個月存息，前者加至4厘，後者加至4.2厘，兩者息口原先分別為3.5厘及3.6厘；而滙豐One客戶則加至3.8厘及4厘，原先利率則為3.3厘及3.4厘。換言之，以普通客戶(滙豐One)計，搬10萬港元入獅子行做3個月定存，合共收息有950元，半年則收息2,000元。

至於部分銀行則暗中下調定存息率，免得同政府「正面交鋒」！其中星展銀行今個星期將3個月舊資金定存息由4.1厘，降0.1厘至4厘，12個月則由4.3厘降至4.2厘，涵蓋一般星展客戶、星展豐盛理財及私人客戶，完美演繹定存何謂「海鮮價」。

至於東亞最新劈得更勁，無論大戶、散戶都減3個月定存息，其中顯卓私人理財客戶上周減至4.2厘後，本周再減至4.1厘；散戶的3個月存款息則跌至4.05厘。

另恒生亦下調3個月港元定存年息至3.4厘，起存額為1萬元，不過同時新推4個月存期，年息高達4%，起存額同樣為1萬元，適用於優越理財或優進理財戶透過網上辦理。

*註：想知最新利率宜向銀行職員查詢 / 有新資訊亦歡迎報料畀我哋