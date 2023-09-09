道指漲75點　Apple連挫兩日後回穩　摩通削目標價

美國聯儲局官員「放鴿」，令美國債息及美元回落，美股周五(8日)靠穩，道指收市升75點或0.22%，報34,576點；標指收報4,457點，升0.14%，結束兩連跌；納指也微升0.09%，收報13,761點。全周計，三大指數均向下，道指跌0.75%，標指跌1.29%，納指更挫1.93%。

個股方面，內地擬擴大iPhone禁令，拖累蘋果公司(Apple Inc.)市值兩日勁縮約1.56萬億港元，該股一連兩日共跌約6%後，周五反彈，收市升0.35%，報178.18美元。摩根大通把Apple目標價調低5美元，至230美元，料該股下半年難以跑贏大市，認為Apple估值過高，內地市場風險增加，抵銷新產品即將出爐的利好因素。

表現最差道指成份股為波音，股價挫2.2%；安進(Amgen)股價漲2%，為表現最佳道指成份股。

美銀策略員警告，美息更長時間高企，或降低軟着陸機會，並觸發股市未來兩個月拋售。

紐約聯儲銀行行長威廉斯稱，聯儲局現時政策適當，達拉斯聯儲銀行行長洛根則認為，本月暫停加息是恰當做法。

此外，港股ADR指數按比例計算，收報18,000點，跌211點或1.18%。大型藍籌升跌不一，滙豐控股收報57.97港元，較港收市高0.67元；騰訊控股收報315.88元，較港收市低5.72元。