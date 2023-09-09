【一周驚奇】英經濟急轉直下！伯明翰突然爆雷　移居港人閉翳

全球量化寬鬆(QE)過後，引來債務危機，非但中國的地方債問題嚴重，就連歐洲都有大城市面臨破產危機！英國第二大城市伯明翰(Birmingham)市政府周二(5日)宣布破產，叫停所有新開支，惟英國首相辛偉誠堅持暫不會提供援助。伯明翰是港人其中一個最熟悉的英國熱門移民城市，是次破產備受關注，尤其目前揭露的市議會財困情況可能僅屬冰山一角。與此同時，英倫銀行則「放鴿」暗示英國加息周期已見頂，或對市場有提振作用。

伯明翰市議會發布第114條通知，指這是為滿足「同工同酬索償案」相關的財務負擔，以及今個財政年度8,700萬英鎊的財政缺口。此外，外界擔心當地「閂水喉」會影響道路、公園、圖書館及文化項目等。

●涉同工同酬巨額賠償

外界關注，為何伯明翰會淪落到破產？其主要原因與當地巨額「同工同酬索償案」有關。自2012年起，伯明翰向174名員工作出賠償，涉及職位包括助教、清潔工人及餐飲員工等，大部分是女性，他們指與垃圾收集工人及街道清潔工人等傳統上由男性主導的職位相比，未獲發放同等花紅，最高法院最終裁定市議會敗訴，因此須作出賠償，並為此已支付約11億英鎊的同工同酬賠償，市議會指每月累計負債由500萬至1,400萬英鎊不等，目前仍有高達7.6億英鎊尚未支付。

辛偉誠發言人稱，消息令伯明翰居民擔憂，地方官員應該管理自己預算，並指已經委託獨立的治理審查，將在未來數周內提交報告，並重申7月時「不會救助伯明翰」的立場。他早於7月時已表明不會「打救」伯明翰市政府，稱政府沒有責任救助財政管理不善的市政府。

●市議會尋求融資方法

伯明翰市議會本月26日將開會跟進，未來數月會繼續和城鎮升級與房屋社區部(DLUHC)磋商，以確定融資方法。地方政府國務大臣羅利指，伯明翰市政府宣布破產的消息非常令人失望，但並不感到意外，稱一直知道伯明翰存在重大問題，指4月時要求進行外部審查，正等待該報告結果。

伯明翰宣布破產令移居當地港人憂慮，有港人擔心市容變差及會加稅，指今年已加稅約6%，該市破產或導致未來縮減大量人手，指可能有很多垃圾堆積而無人清理，影響市容。她又提到，當地近來的新措施，要求業主出租物業要領牌並繳交牌費，質疑當地出租物業數量繁多，市政府收入如此高卻仍要宣布破產，不過她暫未考慮遷往其他城市居住。

伯明翰距離倫敦約160公里，是英國第二大城市，人口約114萬，伯明翰市議會則是全歐洲最大的地方機構，目前由工黨控制。工黨領袖科頓稱，這是艱難而有力的決定，以尋求讓城市恢復良好的財務基礎，又指自己與其他市議員一樣，在周二的會議上才知悉財政危機。

●英樓價跌幅14年最甘 分析恐繼續下滑

英國最大抵押貸款機構之一Halifax表示，由於抵押貸款利率飆升限制買家負擔能力，英國樓價出現自2009年以來最大按年跌幅，8月份按年下跌4.6%；8月住宅平均價格按月下跌1.9%至279,569英鎊(約274.09萬港元)，是自去年11月份以來最大按月跌幅。

調查結果與另一貸款機構全國建築協會(Nationwide Building Society)的調查結果呼應，該協會上周調查顯示，英國樓價較一年前峰值下跌5.3%，是2009年以來最快跌幅。經濟學家之前預測樓價下滑10%，這些調查則顯示，目前跌幅已達約一半。

Halifax Mortgage董事Kim Kinnaird表示，預計今年底至明年樓價將面臨進一步下行壓力，與之前的預測一致。凱投宏觀(Capital Economics)的Imogen Pattison則認為，高抵押貸款利率意味需求仍然非常疲弱，此前市場上二手樓供應緊張的情況正緩解，預計樓價將繼續下跌，直到2024年中期。

●英央行放鴿 鎊匯偏軟

市政府爆煲、樓價插水，英倫銀行行長貝利出席聽證會時則釋將正面信號，表明利率「可能已接近貨幣政策周期頂部」，料今年內通脹將進一步顯著回落，暗示或快結束加息。

美元表現相對強勢之下，主流非美貨幣續弱；今年以來表現強勁的英鎊似乎亦失去動力。受貝利「放鴿」影響，市場開始對於本月英倫銀行會否繼續加息產生了疑慮，此前市場幾乎認定該行本月21日會再加息0.25厘。荷蘭國際集團(ING)外匯策略師Francesco Pesole表示，目前他的基本預測是下次會議仍將加息，但是最後一次。基於英倫銀行的立場，他認為歐元兌英鎊的交叉盤仍然有不錯的上漲潛力。