ASML舵手：孤立中國無希望　人們總有解決方案

內媒報道，日前荷蘭光刻機巨頭阿ASML行政總裁Peter Wennink在當地電視節目上表示，「完全孤立中國是沒有希望的，如果我們不分享技術，他們就會自己去研究。」

Wennink指，中國有14億人，當中很多人都很聰明，他們會提出他人還沒想到的解決方案，迫使他們變得非常創新。他認為，試圖透過禁止技術移民和出口管制等方式孤立中國，實際上會削弱西方自己。

從9月1日開始，在美國的壓力下，荷蘭政府推出的半導體設備出口管制新規正式生效。Wennink擔心，未來荷蘭政府會在美國壓力下施加更多管制。

Wennink警告稱，保護主義就是試圖不與其他國家合作來保護自己經濟，但這樣會導致自身應對能源及社會數字化領域重大轉型的能力較差，然後必須接受後果並進口中國汽車，因為它們更好、更便宜。「這已經非常明顯，例如今年最好的電池和電動車都來自中國。在德國，他們剛剛舉辦一場大型車展，令人驚訝。在中國，他們變得更努力、更快、更專注，而我們則太自滿。」

他認為，政府們缺乏遠見，他對荷蘭和其他歐洲國家的收入能力表示擔憂，並呼籲加強合作，承擔更多風險，以應對與其他大國的競爭，政府必須在這種合作中發揮促進作用。

荷蘭的中國問題專家Van der Putten在節目上坦言，Wennink所述內容都是為了公司利益，但可以理解。他指，「對華製裁固然可以影響力量平衡，但對我們的經濟有害。那麼到底甚麼更重要，我的回答是經濟利益。中國依賴我們的技術是好事。」