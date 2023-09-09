滴滴第2季收入按年增53% 虧損大幅收窄至不足3億人幣

滴滴公布今年第二季業績，期內實現總收入488億元人民幣(下同)，按年增長52.6%；淨虧損500萬元，按年大幅收窄99.9%；歸屬於普通股股東淨虧損為2.7億元，按年下跌95.1%；經調整EBITA虧損1,000萬元。

分業務看，期內中國出行(包括中國網約車、出租車、代駕、順風車)總收入達445億元，按年增長57%，經調EBITA盈利14.4億元；國際業務的總收入為19億元，按年增長35.3%，經調EBITA虧損2.4億元；其他業務總收入為25億元，按年增長8.6%，經調EBITA虧損12.1億元。

整體單量提升帶動收入增長。期內，核心平台總單量為33億單，按年增長45.2%。其中，中國出行的單量為26.74億單，按年增長47.7%；國際業務的單量為6.26億單，按年增長35.2%。業務第一季以來持續復甦，第二季日均單量達2,940萬單，6月日均單量突破3,000萬單。

此外，核心平台總交易額(GTV)達840億元，按年增長54.8%；中國出行GTV按年增長60.5%至676億元；國際業務GTV為164億元，按年增長34.9%。

截至今年6月30日，現金及現金等價物、受限資金和理財投資餘額為538億元，去年底餘額為488億元。