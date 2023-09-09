港置：8月逾千萬元二手住宅註冊佔比創7個月新低

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，8月錄2,766宗二手住宅註冊，較7月的2,515宗增加約10%；當中逾1,000萬港元二手住宅錄343宗註冊，較7月的336宗僅輕微增加約2.1%，註冊量按月表現跑輸大市。

亦因如此，8月逾1,000萬元二手住宅註冊量佔整體二手住宅註冊量比率錄約12.4%，較7月約13.4%下跌約1個百分點，連跌3個月，創7個月新低。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，8月註冊個案一般主要反映7月市況。

若以港島、九龍及新界三區劃分8月逾1,000萬元二手住宅註冊量表現，當中港島區錄121宗註冊，較7月的135宗減少約10.4%；相反，新界區錄124宗註冊，較7月的120宗增加約3.3%；九龍區錄98宗註冊，較7月的81宗增加約21%。

另外，8月逾1,000萬元二手住宅註冊量屋苑排名方面，馬鞍山迎海以11宗註冊居榜首，較7月的2宗大增4.5倍；大圍名城以10宗註冊排第二，較7月的5宗大增1倍；鴨脷洲海怡半島及紅磡海逸豪園各以8宗逾1,000萬元二手住宅註冊並列第三，同樣較7月的2宗大增3倍。