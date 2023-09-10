陳樂怡：內地長假期旅遊預訂看俏　料成短線催化劑

美國8月ISM服務業指數意外升至半年新高，一改近期其他經濟數據呈現低增長的趨勢，強勁數據重燃市場對於年內加息的預期，債息再次轉強。9月如無意外將按兵不動，焦點落於其餘兩次會議的決定。9月會議關注點陣圖及最新經濟預測，以尋求加息路徑的線索。內地方面，市場憧憬內地房地產政策進一步拆牆鬆綁，在因城施策的前提下，解除限購、限售、限貸等管控。我們認為，市場需時交叉驗證政策成效，恒指短線受制19,000點。

綜觀上半年不同板塊的業績表現，旅遊相關產業鏈普遍表現超預期。線上旅遊平台龍頭均見市場份額拓展，憑着旅遊資源的供應鏈優勢及流量引導，更能受惠於旅遊需求復甦。內地旅遊業復甦由年初的商務出行帶動，其後本地休閒旅遊接力，下半年隨着客運力、配套供應進一步改善，交通服務及酒店房價等旅遊開支正常化，國際旅遊料會加快復甦。內地恢復團體出境遊，以及中美增加航班供應，均改善行業供需環境。我們預計，今年中秋國慶長假期，旅遊預訂情況理想，將會成為短線催化劑。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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