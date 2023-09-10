郭家耀：碧瑤綠色各業務穩步推進　前景可期

集團的街道清潔服務版圖覆蓋全港共8區，服務人口約300萬。集團作為政府環境保護署服務承辦商，為香港處理約5,000個回收點(包括塑膠、玻璃樽、金屬、廢紙)。集團的清潔業務遍及機場、體育場館、醫院、公園、街市、學校、屋苑及私人機構等眾多不同場景。集團執行力強，今年上半年有總值約17.8億元清潔業務的新合約。

廢物管理及回收方面，集團為五區提供廢物收集服務，包括荃灣區、黃大仙區、旺角區、灣仔區及東區，服務人口約160萬。今年上半年，集團為環保署的「塑膠回收先導計劃」服務合約，為香港東區、觀塘區及中西區提供塑膠收集服務。此外，亦為香港眾多環保署轄下的「綠在區區」回收環保站、智能塑膠樽回收機及不同機構，提供回收服務。另外，集團分別為港島、新界及離島提供玻璃容器收集及處理服務。

近年集團開始涉足綠色科技業務，並於期內開始產生盈利貢獻。集團為環保署定制之智能回收機，遍及香港不同角落，為市民提供便捷的回收體驗及有助香港回收發展。智能回收機現每日24小時為市民提供便捷的回收體驗並有助提升香港整體回收量。政府現正積極考慮增加智能回收機的數目，以配合「都市固體廢物收費計劃」於明年4月推出後，市民對回收產生的龐大需求。

值得一提的是，集團獲得政府批出一份合約，以飛時測距及物聯網技術驅動的系統，為香港超過800個公共廁所、旱廁及公共浴室提供人流點算服務，協助政府監測人流並優化服務水平。數據於專屬的大數據平台上收集及分析，向政府提供全面的現時使用量及預測數據，支持政府制定公共廁所的未來發展策略，包括提高服務水平，以及調配及升級香港的公共廁所設施。另外，集團去年獲得環保署首份使用生物科技轉化技術解決香港雞糞問題的合約，項目已投產。集團正積極研究將應用拓展至解決廚餘問題。

各項業務進展理想，為集團上半年帶來不俗的收入貢獻。集團上半年獲得共20.4億元新合約，手頭合約由2022年12月31日約35.9億元增約27%至約45.6億元，創集團歷史新高，並將為2023年下半年及日後年度，帶來可觀的收益增長。集團各項業務穩步推進，前景可期，值得跟進。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)