鄺紫珊：A股或已見底　留意低估值優質公司

近期內地積極就經濟增長、房地產、資本市場方面推出多項利好政策，在政府積極「穩市場」的措施下，A股市場多個板塊明顯有「走穩止瀉」迹象，包括房地產、銀行及保險類等。在面對市場可能已見底部，投資者可不妨留意低估值優質公司作適當部署。

內地A股有不少是屬於低估值的優質公司，醫藥、軍工產業中有不少是屬於估值被低估，且成長性較好的股份。內地政府在7月份政治局會議已明確表示要實踐中期穩增長的方向，故預期政策也將持續推出，就住房為例，推動購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施、證券交易印花稅徵收實施減半，及加快發行地方債等。有關政策消息公布，已讓股市即時振奮反彈。隨着政策陸續推出，預計各項經濟數據在第四季有機會好轉。

A股估值來到底部，股市已經歷中長時期的悲觀情緒，預期短線不會再有太大下行空間。內地發改委宣布設立民營經濟發展局，明確表示支持民營企業及提振發展信心，目標是要大力支撐民營經濟。內地於7月公布的第二季經濟增長數據由於不如預期，政府隨即將提振經濟寄望放於民營企業上，從7月中旬開始，所有中央部委推出多項扶持民營企業及促進民營經濟優惠政策，並與重要民營企業舉辦多次座談會。

內地「穩增長、穩預期」方向將會持續，有關財政及房產等政策相信有助改善經濟增長的預期，現時企業的盈利仍處於谷底，後續基本面有望逐步改善。短期來看，A股市場仍存在反覆震盪，投資者可趁低位時作適當布局。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊