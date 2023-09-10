曜熊理財：東南亞基金欠穩定　投資須注意風險

美國經濟和就業市場的增長在7月和8月均出現放緩，許多企業預計短期內薪資增速將整體減慢，但通脹壓力並未減輕。美國聯儲局青睞的通脹指標核心個人消費開支(PCE)物價指數7月連續第二個月上升0.2%。

繼消費支出、住宅投資等一系列強於預期的數據出爐後，經濟學家已在上調對美國國內生產總值(GDP)的預期。聯儲局官員上次於6月中旬對美國經濟的預測時顯示，預期認為2023年GDP將僅增長1%，不過這仍較3月時的前一輪預測上調，3月時預計經濟今年陷入衰退，美國再加一次息機會上升。

相比之下，亞洲市場的預期增長卻站立於高位，同時亞洲基金因其獨特走勢，獲得市場關注，市場認為亞洲市場或將成為跑贏未來全球資本市場。在亞洲市場，印度市場表現非常強勁，強勢的經濟數據會帶動股市上漲，現時市場對於印度經濟是高度看好。

日本基金近兩年一直處於震盪趨勢，未能像印度市場強勢一樣反覆創新高。因此投資者需要注意，不宜高追。相信日本市場投資者較難通過長期投資獲得超額回報，只可選擇取利於市場短期波幅。另外，日本核輻射問題仍在發酵，多個國家已嚴控日本產品進口，未來將會對日本股市造成壓力。

整體東南亞基金穩定性不強，和印度基金20年慢牛行情形成鮮明對比，且東南亞經濟受政治影響大，總人口較少，雖然東南亞基金表現也算不錯，但是投資時需注意風險。

曜熊理財策略董事馬煒喬