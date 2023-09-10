黑天鵝注意！美國汽車業大罷工　損失以千億計...

外媒報道，美國銀行高級汽車行業分析師John Murphy警告，美國汽車行業一場大罷工幾乎肯定會在本周發生。原因全美汽車工人聯合會(UAW)上周拒絕了三大美國車廠通用、福特及Stellantis的調薪條件，因此「說好了」的罷工很大機會於周四(14日)如期發生。而車廠工人罷工消息發酵以來，美國汽車三巨頭總市值已累計蒸發189億美元(約1,474億港元)，若最終未能擺平事件，隨時引發「黑天鵝」事件。

UAW主席Shawn Fain上周中表示，工會拒絕了美國汽車三巨頭的條件，如果沒有進一步進展，罷工將在周四如期發生。屆時15萬名汽車工人將集體罷工。據勞工罷工研究智庫安德森經濟集團(AEG)的一項分析顯示，汽車三巨頭的員工罷工10天，將造成高達56億美元(約437億港元)的經濟損失。另外，根據瑞穗美國的一份投資者報告，標準普爾全球流動性預計，為期10周的罷工將減少生產150萬輛汽車。

據報，美國汽車三巨頭分別向UAW傳達了的調薪提議，分別是通用已向員工提出加薪10%，並在4年內每年再支付兩次3%的一次性分紅方案；Stellantis首次提出了加薪14.5%的方案；福特將工資漲幅提高到10%，並一次性支付。對此，Shawn Fain直斥方案是「垃圾桶裡的廢紙」。工會的要求是一律向工人加薪40%或以上。

另外，UAW工會還要求將每周工作時間由40小時減至32小時，相當於每周工作四天。此外，UAW工會還要求三巨頭恢復傳統養老金、提高生活成本支出以及增加退休人員福利等等。

分析指，UAW工會提出的要求，預計會令三巨頭的勞動力成本增加超過800億美元(約6,240億港元)，若三巨頭同意，就與自殺無異。在勞資雙方嚴重分歧下，美國汽車行業的大規模罷工將無可避免。John Murphy認為，按照以往慣例，這場罷工或將持續1至2個月。