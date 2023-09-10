美國破產申請大增　恐爆新一波裁員潮　罪魁禍首係...

外媒報道，據美國破產申請數據提供商Epiq Bankruptcy最新發布的數據顯示，今年8月美國商業破產數量按月增加了近17%。另外，美國破產協會(American Bankruptcy Institute)的數據顯示，包括家庭和個人在內的破產總數連續第13個月按年增加。8月根據破產法第11章提交的破產申請數量按年大增54%。

然而，數字可能存在重複提交的情況，因為大企業通常會同時提交幾份破產申請書，以涵蓋旗下不同部門。美國破產協會研究破產數據的顧問Ed Flynn表示，即使考慮到重複提交破產申請，大型公司破產數量也高得罕見。數據顯示，單是上周美國破產法院就記錄了6宗涉及資產最少5,000萬美元(約3.9億港元)的大型破產申請。

與此同時，企業違約率也正在飆升，穆迪投資者服務公司的數據顯示，2023年美國企業的違約數量已超過2022年全年。華爾街大行高盛警告，美國企業即將碰上巨大的債務圍牆，可能觸發新一波裁員潮，從而動搖美國經濟。

分析指，聯儲局的加息風暴或許是引發破產潮的原因之一，因為持續大幅加息提高了企業再融資成本，令企業的到期債務無力償還，從而陷入違約甚至破產。根據標準普爾全球市場情報公司上月公布的數據，今年首7個月美國共有402家企業破產，幾乎是2022年同期的兩倍，接近2010年以來的最高水平。