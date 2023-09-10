【星期一．炒啲乜】港股黑雨後復市有幾Chok？

上周五(8日)本港遭遇世紀豪雨突襲，港股全日停市，因此全周只有4個交易日，但恒生指數卻跌足3日，上周二(5日)及上周四(7日)分別下跌2.06%及1.34%，仍在18,000點水平浮浮沉沉。分析指，如果港股維持先高後低格局不變，料大機會進一步向下尋月內新低，目前更已失守所有平均線，大市開始呈現欲試底之勢，因此不宜作任何短線或中線炒作。

此外，港股走勢跟人民幣息息相關，離岸人民幣(CNH)兌每美元目前企於7.3650，仍處弱勢之中，港股難免「彈唔起」，如果人民幣未跌完，港股認真「大件事」。反觀，人民幣升值的話，則有利港股及香港經濟，其中一個情況是，在香港的中資公司盈利得以提升，他們在港股中佔比不輕，多數中資公司是以人民幣計算盈利。

外圍方面，歐洲央行周四(14日)將公布息口去向。有歐央行官員指，目前通脹仍高企，並遠高於2%的目標，因此是次可能要再加息一次0.25厘才能結束；如果今次暫停加息，在10月或12月視乎情況再加息一次。市場對歐央行加息0.25厘似乎有共識，花旗銀行預期，歐央行9月較高機會加息0.25厘，不過指加息周期可能已屆尾聲。歐元兌美元目前處1.0703水平。

美國本周將公布消費者物價指數(CPI)，Yardeni Research總裁Edward Yardeni指，8月CPI可能決定9月的美股表現。另一方面，他又認為9月美股有7大下跌風險，包括債息及油價上漲等。總之，數據好與壞勢影響市場投資情緒，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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