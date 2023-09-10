美元化難救阿根廷經濟　「賴債」或許更可取

阿根廷上月中舉行總統初選投票，極右翼民粹主義者米雷(Javier Milei)意外取得數個百分點優勢，有望在10月的總統選舉勝出。米雷是美國前總統特朗普的支持者，主張抗中親美，並呼籲用美元取代阿根廷比索。市場憂慮米雷一旦當選總統，將擾亂金融市場。

阿根廷面臨高達113%的通脹率，比索兌美元匯價腰斬，經濟岌岌可危的。據外媒分析，即使以貨幣美元化，也未必能解決問題。原因以美元取代比索，意味不再需要阿根廷央行，並非解決問題的最佳方案，甚至可能產生弊端。報道指出，阿根廷央行手上的美元已經耗盡，當災難來襲時，經濟美元化就會變得可怕，因為沒有中央銀行充當政府或銀行系統的最後貸款人，違約可能性變得更高。此外，屆時大部分借款可能會受到美國法律管轄，從而使政府在任何債務重組談判中處於不利地位。

阿根廷經濟千瘡百孔，今年以來比索兌美元匯價已經腰斬。報道指，近一個世紀以來，阿根廷大部分時間處於財政赤字狀態，過去65年來，IMF對該國提供了22次金融援助，已經筋疲力竭，已放棄要求阿根廷實現收支平衡。如今阿根廷甚至無法償還積欠IMF的440億美元債務，無論誰人在12月上台，阿根廷經濟都將處於糟糕的境地。為了重新開始，阿根廷也許應該選擇違約，而不是美元化。