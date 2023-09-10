「去美元化」成笑話？美匯創近9年來最長升浪

聯儲局持續加息帶動美元保持強勢，兌其他主要貨幣已連升8周，創近9年來最長升浪，美匯指數也處於6個月來高位。早前吹得熱烘烘的「去美元化」不但沒有實現，人民幣積弱似乎進一鞏固了美元霸權的地位。

外媒引述荷蘭國際集團宏觀經濟研究全球主管Carsten Brzeski稱，美國經濟意外上行，讓美國人更有信心繼續消費。聯儲局也有更大動力將利率維持在22年來的高位，藉此遏抑通脹。資產管理公司Abrdn投資總監James Athey則表示，有關美元衰敗的說法被誇大了，美國經濟持續展現出非凡實力。反而中國及歐洲似乎正在陷入衰退狀態。

美國經濟軟着陸的機會愈來愈高，相反中國及歐洲經濟卻烏雲密布。自7月中旬以來，美元兌主要貨幣升值5%，而歐元對美元則貶值4.4%；人民幣兌美元期內則跌2.6%，跌穿7.3關，創16年來最低水平。

報道引述美國銀行的研究報告指出，美國可望實現軟着陸，惟歐元區似乎更接近滯脹情景。歐洲官方統計機構上周將20個歐元區國家今年第二季GDP增長預期，由0.3%下調至0.1%。官方數據還顯示，德國7月份工業生產連續第3個月下降，對歐洲最大經濟體帶來一系列困境。

中國經濟也面臨嚴峻挑戰，包括消費下滑、房地產危機加劇及出口低迷等。美銀認為，中國經濟疲弱不僅造成人民幣貶值壓力，也令該地區其他主要貨幣，以及包括歐元在內的貿易夥伴承壓。