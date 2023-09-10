汪敦敬：由動態與靜態財富睇應否買樓...

買樓自住是一件好事，但在這年代竟然會被一些未買樓的人恥笑，甚至在網上欺凌，其實是荒謬的事！

「買樓自住」在財務上的性質是「擁有資產」！樓價無論上升或者下跌，其實對大多數買樓的人來說意義不大，「動態財富」是以成交而定義，對不打算賣出樓的業主來說，「靜態財富」是否在增長其實更重要！

對於已經買了樓的人，無論樓價跌多少也改變不到擁有資產的現實！只要影響不到供樓，最終都會供滿樓成為全資擁有的資產！正如香港自置居所單位有66.1%是供滿樓！擁有「現金契資產」的人，當然會比沒有資產的租客財務結構更佳！

雖然過去幾年疫情再加上眾多外圍因素，衝擊了買樓的短期紅利，但沒有改變買樓的長期收益，包括收租或租值上的紅利，租金或收租回報率上升對大多數業主也是佳音！配合高存款息率和低通脹，香港的「靜態財富」其實仍有力增長！何況樓市有下跌的時候，也自然有向好的時候，持有物業的優勢正是投資時間可以長過經濟周期，對於「收租佬」來說，收租期間租金上升比樓價上升更實惠！

香港是福地，資金多(M3 逾16.5萬億元)及最多購買力(親海駅II收逾3.8萬票認購成為新票王)，最近亦有好消息就是香港的總人口回升。在新的局面內如果保持人口回升，這亦是香港的大好消息。除此之外，會計師行羅兵咸永道的報告指出香港情況回復，預計最快1年後就可以回復疫情前水平。而筆者以商舖投資者的角度去看，其實香港的回復速度相當理想！

祥益地產總裁 汪敦敬