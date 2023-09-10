【重磅消息】內地引導保險公司資金投入股市

中國國家金融監督管理總局周日(10日)發布重磅通知，以支持內地資本市場平穩發展，當中包括明確下調風險因子、引導險資入市。對於保險公司投資滬深300指數成分股，風險因子將從0.35調整為0.3；投資上海科創板的A股，風險因子則從0.45調整為0.4，這將進一步釋放權益資產配置空間，同時也更直接地體現引導險資支持科技創新的戰略導向作用。

在保持綜合償付能力充足率100%和核心償付能力充足率50%監管標準不變的基礎上，當局優化了險企償付能力監管標準。是次通知共10條，主要包括差異化調節最低資本要求；引導險企回歸保障本源；引導險企支持資本市場平穩健康發展；引導險企支持科技創新的四個方面。

針對不同規模的財險及再保險公司，於計算最低資本時會進行差異化管理，如總資產100億元人民幣(下同)以上、2,000億元以下中型公司會按照95%計算償付能力充足率，總資產100億元以下小型公司則以90%計算，將有力提升中小財險公司償付能力，業界預料中小財險公司償付能力充足率將提高13至18個百分點。人身險公司方面，總資產500億元以上、5,000億元以下大型公司就按95%計算償付能力充足率，總資產500億元以下公司的最低資本則按90%計算償付能力充足率。

在引導險企回歸保障本源，新規將險企剩餘期限10年期以上保單未來盈餘計入核心資本的比例，從目前不超過35%提高至不超過40%，主要為鼓勵險企發展長期保障型產品。