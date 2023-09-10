50伙銀主盤本周「晒冷」　港島三房410萬開拍低估價35%

樓市告急，銀主低價出貨求套現。本周有多達50個銀主物業推出市場拍賣，不少為市區上車盤，其中，香港仔海滙大廈三房戶以410萬港元開拍，呎價僅約8,874元，較估價低約35%。

忠誠拍賣周三(13日)推出約42項物業，當中佔約39項目為銀主盤，部分為港島區住宅。包括上述項目低層單位，實用面積約462方呎，屬一梯一伙設計。該物業的個別銀行網上初步估價約634萬元，現時推拍價低約224萬元。

另一銀主項目為灣仔加冕樓高層A室，實用面積約370方呎，推拍價350萬元，呎價約9,459元。單位原業主於2014年以約384萬元購入，開價已低約34萬元。

同場推拍旺角啟運大廈中層1059室，推拍前開價調低30萬元或約12.5%，以210萬元推出，以單位實用面積約346方呎計算，呎價約6,069元。

黃開基拍賣行同日亦推出14項物業，佔約7項為銀主盤。灣仔冠景樓高層B室，實用面積約328方呎，是次減價28萬元，以320萬元翻拍，呎價約9,756元。

場內亦推拍大型屋苑銀主單位，包括荔枝角美孚新邨2期吉利徑1號低層A室，實用面積約630方呎，開價460萬元，呎價約7,302元。單位銀行網上估價約681萬元，最新拍賣價低約221萬元或約32.5%。另外，普縉於本周四(14日)推出多個單位拍賣，其中4個亦是銀主物業。