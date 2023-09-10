交投仍低迷　新盤周末錄17宗成交

周末兩日(9日及10日)新盤市場暫錄約17宗成交，較上周末11宗多6宗或55%，惟交投量仍處於低位。有發展商劈價推售將軍澳及北角的車位，減幅最高達35%。

●將軍澳峻瀅II及北角維港頌周末劈價沽出32個車位

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH單日售出7伙

●沙田星凱‧堤岸下周四發售4伙 入場戶776萬元起

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周日(10日)上載最新銷售安排，將於周四(14日)推售4伙，戶型涵蓋一至三房戶，折實價介乎776.3萬至1,349.1萬元，折實呎價約19,906至22,475元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，上述4伙當中入場戶為5座35樓G室，實用面積347方呎，折實呎價約22,372元。項目周六(9日)起正式開放全新五座樓王示範單位予公眾參觀，周末兩天吸引逾千人到場參觀，氣氛熱鬧。

●日出康城凱柏峰III連沽兩伙共涉2,037萬元

●上環CAINE HILL一房呎價約29,013元