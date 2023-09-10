交投仍低迷 新盤周末錄17宗成交
2023年09月10日 21:14
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周末兩日(9日及10日)新盤市場暫錄約17宗成交，較上周末11宗多6宗或55%，惟交投量仍處於低位。有發展商劈價推售將軍澳及北角的車位，減幅最高達35%。
●將軍澳峻瀅II及北角維港頌周末劈價沽出32個車位
長實集團(01113)於周末劈價三成推售將軍澳峻瀅II及北角維港頌車位，兩日售岀共32個車位，當中包括24個來自峻瀅II及8個來自維港頌，並套現約5,200萬元。該集團首席經理郭子威表示，對是次車位銷情感滿意，現階段兩個項目的車位仍會按新價繼續銷售，暫不打算調整售價。而市場投資氣氛受到大型銀行提高封頂利率影響而急速變壞，買家態度變得非常觀望。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH單日售出7伙
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，周日(10日)發售28伙，暫錄7宗成交，成交價介乎396.61萬至809.82萬元，成交呎價由18,708至20,926元，單日暫套現3,569.98萬元。當中成交價及呎價最高均為28樓B室，屬實用面積387方呎的兩房戶。
●沙田星凱‧堤岸下周四發售4伙 入場戶776萬元起
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，周日(10日)上載最新銷售安排，將於周四(14日)推售4伙，戶型涵蓋一至三房戶，折實價介乎776.3萬至1,349.1萬元，折實呎價約19,906至22,475元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，上述4伙當中入場戶為5座35樓G室，實用面積347方呎，折實呎價約22,372元。項目周六(9日)起正式開放全新五座樓王示範單位予公眾參觀，周末兩天吸引逾千人到場參觀，氣氛熱鬧。
●日出康城凱柏峰III連沽兩伙共涉2,037萬元
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，周末亦賣出兩伙，共涉2,037.01萬元，包括3A座18樓B室，實用面積719方呎，採三房連儲物室間隔，成交價1,277.94萬元，呎價約17,774元。該盤開售至今則累售約86伙。
●上環CAINE HILL一房呎價約29,013元
恒基地產(00012)上環CAINE HILL，新近以838.47萬元售出15樓A室，為實用面積289方呎的一房單位，呎價約29,013元。