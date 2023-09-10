將軍澳半新盤三房累劈265萬沽　呎售1.6萬元

二手市場繼續尋底，將軍澳THE PARKSIDE套三房單位，放盤後累減265萬元，終以1,125萬元沽出，呎價約16,210元，均創同類型單位入伙後新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●美聯關穎賢表示，奧運站景灣8座中層E室，實用面積約449方呎，兩房間隔，外區客承接，成交價840萬元，呎價約18,708元，原業主於2015年9月斥資約750萬元購得，轉手帳面獲利90萬元，升值約12%。

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新界區

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳THE PARKSIDE的2A座高層A室，實用面積約694方呎，套三房間隔，6月叫價1,390萬元放盤，7月底已減至1,250萬元，終售1,125萬元，呎價約16,210元，做價及呎價創同類型單位入伙後新低。

●美聯黃少明指，將軍澳新都城2期8座低層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，7月放盤叫價700萬元，日前減價至650萬元，終以616萬元沽出，呎價約13,968元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山天宇海5B座中層D室，實用面積約783方呎，三房連儲物室間隔，望內園景，放盤3個月，叫價943萬元，獲買家洽購，終以925萬元成交，呎價約11,814元。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉田苑E座低層4室，實用面積約414方呎，兩房間隔，望園景，放盤4個月，已補價自由市場叫價530萬元，減110萬元，以420萬元成交，減幅約20.8%，呎價約10,145元。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心4座高A室，實用面積約501方呎，4月放盤開價580萬元，9月降至480萬元，終由外區上車客以430萬元購入，劈價150萬元，呎價約8,583元。

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