陳政深：港股策略宜防守為主

港股上周再次因為極端天氣而僅得四日市，周四收於18,200點位置，換言之，九月開局至今的升勢已消耗殆盡，而恒指18,800點至19,000點之間的阻力帶亦已初步確立，18,000點的支持力度不足，恒指勢須考驗17,573點的今年低位。策略上，投資者應增加組合的防守性，相對進取的股份，應以短綠作部署核心。

清潔服務上半年收益增長近七成三，期內集團維持領先之市場地位，為食環署最主要的街道清潔承運商，服務本港8個區，逾300萬人口。而集團上半年亦贏得了多項合約，包括北大嶼山醫院、香港國際機場停機坪及跑道合約等。此一來可保障未來之現金流及收入，二來眾多政府及公營機構合約在手，亦都反映集團之實力，有利將來取得更多合約。目前清潔業務的手頭合約達36億元，按年增長近四成。

碧瑤綠色此類企業，利潤率普遍不高，其上半年純利率便僅2%，然而其收入卻相當穩定，亦有不俗的現金流，加上政府合約基本上極少拖數走數，股份極具防守性。走勢上，股份近月於0.6元至0.7元間橫行，現價股息率近6厘，市盈率低於5倍，具中長線投資價值。

艾德金融聯席董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)