周樂樂：市場或震盪回升　關注華為產業鏈方向

過去一周，滬深兩市主要指數均下跌，其中，科創50與中小100指數跌幅較大均超過2%。申万一級行業中，10個行業上漲，21個行業下跌。漲幅前三的行業為國防軍工、煤炭及石油石化，跌幅前三行業為美容護理、電力設備和傳媒。數據上看，上周市場板塊跌多漲少，市場情緒偏弱。上周市場熱門板塊主要圍繞華為新機展開，華為產業鍊及晶片產業鏈相關板塊表現最為強勢，如衞星導航、衞星互聯網、光刻膠等板塊。

國內方面，國內穩經濟的政策效果已初步顯現，國內8月PMI數據錄得49.7，高於前值的49.3，連續3個月呈小幅回升態勢，反映國內新訂單刺激下製造業景氣水平總體有所改善，經濟內生動力逐步在增強。另外，國內8月CPI環比漲幅略有擴大，同比由降轉漲，PPI環比由降轉漲，同比跌幅延續收窄態勢，反映出消費市場正在逐漸復甦，供求關係在逐步改善，部分工業品需求也在改善。在政策出台方面，可以看到近期國內在貨幣政策、財政政策、股市以及房地產政策等方面出台了一系列宏觀政策組合拳來穩住經濟。貨幣政策上近期央行陸續調降MLF以及1年期LPR；財政政策上政府目前也在加速推動一批財稅支持政策落地，包括落實落細減稅降費政策為企業減負，加快專項債的發行和支出來推動擴內需等；股市政策上包括近期國內政府推出的交易印花稅減半徵收、規範減持、IPO收緊等來活躍資本市場。

房地產政策上，近期央行、金融監管總局陸續發布兩項重要政策來優化差別化住房信貸政策以及降低存量首套住房貸款利率，另外北上廣深等城市在內的多地陸續執行首套房貸款「認房不用認貸」的政策措施來加快支持改善性需求刺激房地產回升。整體來說，在這些一籃子促經濟以及穩市場的政策支持下，中長期有利於市場信心的恢復以及行情回暖。因此筆者認為國內市場短期下跌幅度有限，中長期的上漲行情仍可以期待。

國外方面，近期美聯儲官員表示由於近期數據顯示通脹持續放緩，政策制定者可以謹慎行動，目前沒有任何迹象表明需要美聯儲盡快採取行動。據芝加哥美聯儲觀察數據顯示，美聯儲9月暫不加息的概率為93%，高盛最新研報也預計美聯儲已經完成加息任務，這些消息減輕了市場短期壓力。經濟數據方面，美國近期ISM服務業指數數據錄得54.5，大幅高於市場預期值52.5和前值52.7，反映消費者需求和整體經濟持續強勁增長，加劇市場對通脹的擔憂，增加了美聯儲將在更長時間內維持較高利率的預期，目前市場預計11月美聯儲加息25個基點的概率升至42%。整體來說，目前市場對美聯儲接下來幾個月是否繼續加息仍存在分歧，將取決於美國的後續通脹以及經濟狀況，但美國的高利率環境短期預計還將維持一段時間，資本市場短期需要消化目前高利率所帶來的壓力。

展望後市，美股市場因高利率環境將維持一段時間而使得風險資產短期繼續承壓，國內方面經濟有企穩回升態勢，加上近期政府持續出台促經濟穩市場的政策，能夠使得國內市場逐步向穩。預計短期國內股市下跌空間有限，中長期將維持震盪上升的態勢，持續性與反彈空間仍然有待於觀察後續政策落地的情況。投資策略上，重點關注國產替代、政策重點支持以及具備科技創新的方向，尤其華為技術突圍所帶來的機會，以及關注在穩增長政策下預期改善、需求有望復甦的領域：如金融、汽車及地產產業鏈相關的板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂