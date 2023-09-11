中信銀行(國際)：金融科技助中小型銀行追趕大行

銀行業近年積極發展金融科技，中信銀行(國際)個人及商務銀行業務副總監袁妙齡認為，金融科技徹底改變整個銀行以至金融業的發展生態，市場競爭不再限於分行或資產規模，使中小型銀行有機會追趕大行；今年對金融科技的投資將較2022年增加近50%，強調增加投資並不會加大整體開支，冀能做到「降本增利」。

她認為，手機銀行將會成為業界的主流發展，截至今年6月底，該行新客戶以手機開戶的佔比約七成，按年增97%；超過70%主要銷售交易宗數為透過電子渠道進行。她指，旗下「獎賞GO！」平台透過不同的「任務」鼓勵客戶使用電子交易，以及用遊戲化的體驗領取回贈，能有效提升客戶的活躍度及忠誠度，平台用戶的活躍度較非用戶增一倍，開納信用卡及投資戶口的客戶較平台推出前增加超過一倍。

近年本港各區的人口分布不斷調整，她指信銀正審視分行數目及位置，不排除進行整合，亦會考慮在新發展區設分行；重申數碼化將不會裁減人手，會助員工轉型。目前該行有5間分行設有inMotion專區，將有職員助客人處理手機銀行上的疑難。

另外，該行計劃今年底設立首間以ESG(環境、社會及管治)為主題的分行，將全面使用電子表格；全線分行亦將於2024年逐步實施全面無紙化，預計每年將節省超過100萬張紙，相等於約100棵樹。

袁氏直言，金融科技與人才發展息息相關，銀行一方面需要熟悉金融科技的人才，另一方面金融科技亦為年輕人提供一個發展平台，目前正籌備一個為期2年的金融科技專才培訓計劃，目標吸引本地修讀與金融科技相關學科的畢業生，培訓期間將被安排輪任電子銀行、數碼轉型等相關崗位，為銀行及業界培育金融科技的年輕梯隊。

跨境業務方面，她指大灣區發展迅速，有着不少富裕人口及經濟活力，冀透過各項遠程訪問功能方便高流動性客戶與銀行聯繫。因應跨境客及高淨值客戶的增長，未來將有機會繼續增聘人手；目前該行員工總數約500人。隨着中港通關，內地客今年上半年增長十分顯著按年有數十倍升幅，已超越疫前水平；下半年迄今新客增長速度與上半年相若，有信心下半年可繼續升幅。