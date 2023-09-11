美匯回落　港股黑期跌穿萬八關

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.2%，報104.89；港匯見7.8406；離岸人民幣(CNH)報7.365；美元兌日圓處147.03；歐元報1.072，英鎊報1.2492。金價處1,919.18美元。布油報90.31美元，紐油報86.92美元。比特幣(Bitcoin)跌0.2%，報2.58萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾200點，失守萬八關。

●道指上周五(8日)收報34,576點，升75點或0.22%；標指收報4,457點，升6點或0.14%；納指收報13,761點，升12點或0.09%。全周累計，道指、標指、納指分別跌約0.75%、1.29%和1.93%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,000點，跌211點。

●9月恒生指數夜期收報17,982點，跌174點，低水220點，成交18,468張。

●紐約期油上周五收報每桶87.51美元，升0.64美元或0.74%；倫敦布蘭特期油收報每桶90.65美元，升0.73美元或0.81%。

●紐約期金上周五收報每安士1,942.7美元，升0.2美元。

●英國富時100指數上周五收報7,478點，升36點或0.49%；德國DAX指數收報15,740點，升21點或0.14%；法國CAC指數收報7,240點，升44點或0.62%。

●內地8月份全國居民消費價格(CPI)按年上漲0.1%，前值為跌0.3%；生產物價指數(PPI)按年下降3%，前值跌4.4%。

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