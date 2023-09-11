人民幣弱勢難改　兌港元勢返1算　會出現咩情況？

美元持續強勢，美匯指數早前一度重上105，令人民幣匯率持續受壓，在岸人民幣上周四(7日)收報7.3279兌1美元，創超過15年半新低。

儘管今早(11日)中國外匯交易中心公布的人民幣兌每美元中間價報7.2148，較市場原先預期強，但從離岸人民幣(CNH)兌每美元繼續跌見7.3565來看，折合每百港元兌93.71元人民幣，顯然市場對人民幣後市表現信心仍弱，港元兌人民幣重返一算(即每百港元兌100元人民幣)可能只是時間問題。

從期權市場更可看到端倪。按美國存託及清算公司(DTCC)資料，上月人民幣兌每美元期權交易量一度稱冠，當中看淡人民幣見7.8的合約價值達1.28億美元，見7.75和7.7425的合約價值亦各自達約2.3億美元，相當於兌港元1算水平，合約到期日均為明年2月。

摩根士丹利指出，即使官方早前出手托市，人民幣匯率也難改受壓的局面，與人民幣呈弱的主要因素是內地經濟疲弱有關。當企業投資信心不足、內房債務危機等問題持續，離岸人民幣將在今年餘下時間進一步貶值。

【人仔貶至一算有咩影響？】

還記得早前人民幣升值，內地人用80人仔已可換100港元，來港消費「打八折」，吸引大批內地人來港購物甚至買樓。不過時移勢易，如今人仔兌港元邁向一算，港貨「抵買」的優勢驟失，亦改變了內地人來港「使錢」的行為。

由於人民幣暴跌，香港成為內地資金的避風港，許多內地人紛紛湧向香港，尋求高收益的銀行存款、保險和投資產品以及美元來避險。結果內地旅客來港，首個「景點」竟是銀行，即使要排隊輪候亦在所不惜。據報，有內地客透露，由於最近人民幣貶值和香港利率上升，計劃購買一些美元和港元。另有內地客表示，想購買一份保險，以實現投資多元化。

至於內地客以往來港「塞爆」的名牌店，在人仔轉弱後已風光不再。即使一些藥房、食肆及民生消費店，內地客光顧的情況已明顯不及疫前的盛勢，相信與人仔貶值，購買力轉弱不無關係。過往香港核心消費區的地舖租金升至天價，多得內地客的支撐。隨着「北水」減弱，相信相關舖位租金將逐步回歸理性。

相反，港元兌人仔轉強，港人北上消費相對便宜，又可再展早年的豪客本色。有不少港人近期每逢周末或假日，都會約三五知己或舉家過境深圳，到當地的大型消閒娛樂場所消費，即使扣除交通開支，往往都較在港消費便宜，因此成港人歡度假日的新趨勢。

因此，有經濟學者表示，香港零售轉弱及夜市不振，除了本地經濟因素外，內地客來港消費變得手緊，港人增加北上消費，也是主要原因。然而，港、深互相爭奪客源由來已久，港元兌人民幣匯價轉變，往往主導兩地民眾的消費意向。