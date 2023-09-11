【一文睇清】綠債下周一開始認購　銀行券商優惠合集

港府發行第二批保底息達4.75厘綠色零售債券，將於下周一（9月18日）起至9月28日接受認購，並不設認購上限。本地銀行及券商紛推出多項優惠吸客，《東網》幫你綜合各家機構優惠，供讀者參考。

【銀行】

●渣打香港：推出「6免」優惠

渣打香港推出「6免」優惠，包括豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。

●花旗銀行：可獲豁免6項收費

花旗銀行則表示，客戶可於各花旗銀行分行以債券戶口形式認購零售綠色債券，並獲豁免6項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、存入費、及轉出費。

●滙豐銀行：提供4項費用豁免優惠

滙豐銀行的客戶若透過網上理財、電話理財及分行申請認購綠債，可獲豁免認購手續費、託管服務費、代收利息費，以及到期贖回債券費。

●上海商業銀行：享「10免」兼有獎抽

上海商業銀行為新一批綠色債券推出認購服務，並提供「十免」優惠，包括認購手續費、保管費代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用，以及新證券客戶特享的經港交所交易平台買入和沽出之經紀佣金。此外，凡於9月18日至10月31日透過該行任何一間分行或個人網上銀行，完成認購指定ESG投資產品（包括綠色債券2023），每完成指定交易一次，即可獲得一次抽獎機會；經個人網上銀行認購更可額外獲享一次抽獎機會。每名客戶最高可獲享十次抽獎機會，贏取高達3,888港元現金獎賞。

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【券商】

●耀才證券：可優先認購 推「11免」優惠

耀才證券新舊客戶除在即日起可優先認購外，並推出「11免」優惠，包括認購利息100%、按金100%、認購手續費、暗盤買賣佣金、存入費、存倉費、轉倉費、託管費、動戶費、到期贖回費、及代收股息手續費。

●輝立証券：「11免」優惠 孖展認購有着數

輝立推出的優惠包括免融資利息、免按金、免存入費、免存倉費、免託管費、免不動戶費、免贖回費、暗盤買賣佣金全免、暗盤買賣平台費全免、上市後買入免佣金。手續費方面，若以孖展認購一萬至兩萬元，享零手續費；以孖展認購3萬至5萬元，手續費68元；以孖展認購6萬至10萬元，手續費138元；若全數以現金認購，則豁免手續費。

●致富證券：「8免」優惠 新客送超市禮券

致富亦提供「8免」優惠，包括免現金申請手續費、贖回費、代收股息費、存倉費、不動戶費、存入費、託管費及平台費。新客戶於9月15日起透過「致富通」應用程式，又或經「遙距開戶通」開立帳戶，即可享300元超市禮券，以及價值約300元交易所買賣基金（ETF）及免費港美股即時報價。

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【第二批綠色零售債券資料】

發行額：不少於150億港元，最多200億元

年期：3年

每手入場費：1萬元

年息率：不少於4.75厘

派息：每半年

認購期：9月18日早上9時開始，至9月28日下午2時結束

發行及上市日；10月10日發行，10月11日於港交所上市