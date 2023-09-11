李偉傑：恒指17500點有支持　阿里巴巴現價可守…

港股周一(11日)向下，恒指失守萬八關。華盛證券經紀部董事李偉傑預料，恒指在接近17,500點時有一定支持，若內地股市向好，或人民幣反彈，有機會上試50天線，即約18,800點。

市場觀望美國周三(13日)公布8月CPI數據，他預料數據與預期相差不遠，相信對聯儲局9月議息影響不大。他又提到內地8月份CPI轉正，消息正面，但港股仍需要更多利好消息，例如促進股票市場流動性專責小組會否提出股票印花稅等。