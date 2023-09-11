李偉傑：恒指17500點有支持 阿里巴巴現價可守…
2023年09月11日 10:36
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華盛證券經紀部董事李偉傑
港股周一(11日)向下，恒指失守萬八關。華盛證券經紀部董事李偉傑預料，恒指在接近17,500點時有一定支持，若內地股市向好，或人民幣反彈，有機會上試50天線，即約18,800點。
市場觀望美國周三(13日)公布8月CPI數據，他預料數據與預期相差不遠，相信對聯儲局9月議息影響不大。他又提到內地8月份CPI轉正，消息正面，但港股仍需要更多利好消息，例如促進股票市場流動性專責小組會否提出股票印花稅等。
阿里巴巴(09988)消息多籮籮，集團公布完成管理職務交接，蔡崇信及吳泳銘接替張勇，分別出任阿里巴巴主席及CEO，原表示將專注阿里雲業務的張勇，卻突然提出請辭阿里雲董事長及CEO，改由吳泳銘兼任。另外，日前有傳阿里擱置盒馬IPO計劃，因投資者對零售股反應冷淡，估值或不及預期。李認為人事變動往往對股價就構成一定壓力，但阿里雲尚未上市，消息相對較中性，股價目前跌至100天線，即約87元水平，料有一定防守能力。
另外，美團(03690)遭長期投資者紅杉中國減持套現34億元。李表示，紅杉雖表明非睇淡美團前景，但大股東減持始終不利股價，而且市場憂慮美團的盈利能力，料股價要下試7月低位，上方則在129元附近有阻力。