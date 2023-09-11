【高盛推介】美團、阿里連跌4日　獲資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：港股上周五因暴雨關係休市，美團上周四跌約2.6%，今早(11日)繼續下跌。早段低見122元的兩個月低位後跌幅收窄，現報124.3元，跌約0.6%，目前為連續第4日下跌。據港交所股權披露，美團非執行董事沈南鵬申報，於8月31日在場外減持美團約2,635.23萬B類股份，涉資約34.06億港元。

阿里巴巴上周四跌約1.6%，今早繼續下跌，最低見86.85元的近過去3周低位。現報87.55元，跌約3.6%，目前為連續第4日下跌。有報道引述消息指，阿里旗下盒馬上市估值或不及預期，因此阿里擬暫時擱置盒馬在港上市，而盒馬官方對消息則不予置評。

觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金積極吸納，上周二至上周四皆錄得資金流入，合共約2,300萬元，為同期第二多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四獲資金轉向流入，有約130萬元。

阿里方面，好倉於上周四獲資金轉向流入，有約280萬元。

美團購17624，行使價138.1元，2023年12月19日到期，實際槓桿7.1倍，行使價150元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

美團購17553，行使價130.1元，2023年11月27日到期，實際槓桿7倍，貼價、高敏感度。

美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.5倍，低面值、行使價100元以上、3個月期以上、低街貨產品最高槓桿。

阿里購17340，行使價92.05元，2023年11月22日到期，實際槓桿8.7倍，貼價、高敏感度、高槓桿。

阿里購18616，行使價100.98元，2024年1月24日到期，實際槓桿7.2倍，輕微價外、中年期。

阿里沽17903，行使價81.95元，2023年11月29日到期，實際槓桿7.5倍，低面值、高槓桿。

美團及阿里牛熊證條款：

美團牛53643，收回價115元，行使價112元，換股比率500，槓桿比10.3倍。

美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比7.1倍。

美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率4.4倍。

阿里牛69762，收回價82元，行使價80.5元，換股比率100，槓桿比率13.3倍。

阿里牛66165，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率7.9倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率6.6倍。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。