【高盛推介】騰訊曾失守320元　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股上周四跌約1.8%，今早(11日)繼續下跌。開市低開約1.9%，低見315.4元的過去3周低位後跌幅收窄，重上320元水平並曾反彈。現報321.2元，微跌約0.1%。騰訊於上周正式發布自研的「混元大模型」。及後有券商指騰訊在大模型應用落地及商業化方面處於國內領先梯隊，並料企業需求AI智能化可成為騰訊雲新的增長驅動力，該行維持對其「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於近期獲資金積極吸納，上周二至上周四皆錄得資金流入，合共約3,280萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，騰訊於上周四繼續獲北水沽出，錄得約9,600萬元資金淨賣出。

騰訊購19275，行使價350.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.9倍，貼價、高敏感度。

騰訊購19391，行使價370.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.8倍，輕微價外、高槓桿、低面值。

騰訊購18132，行使價380.2元，2023年11月27日到期，實際槓桿13.3倍，高槓桿、低面值。

騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率25.9倍，近牛。

騰訊牛64824，收回價295元，行使價292.2元，換股比率500，槓桿比率11.0倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.7倍，行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率13.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊50984，收回價350元，行使價352.8元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，遠熊。

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