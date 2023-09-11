【多圖】屯門凱和山開放4個示位　三房戶採香檳金為主調

經歷極端天氣洗禮後，新盤加快推盤步伐。由路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山，原定上周五(8日)舉行的示範單位開放記者會，延期至周一(11日)舉行，發展商一口氣開放4個示範單位予傳媒參觀。

其中一對示範單位參照2座15樓E室搭建，連改動裝修示範單位採用三房連套房及工作間連廁設計，實用面積1,023方呎，整個單位以香檳金作為主調，客飯廳擺放餐枱後仍有充足活動空間，設計師亦將其中一間睡房的牆身打通，擴大空間放置衣帽間及書枱，令主人房空間更寬敞；而同則無改動示範單位間隔呎數相同，大門位置設有玄關，客飯廳涇渭分明。

至於另一個兩房無改動示範單位，則以1座15樓F室為藍本搭建，實用面積586方呎。客飯廳外連22方呎露台，梗廚及浴室位於大門左側，主人睡房連接16方呎工作平台，並預留位置放置衣櫃。

最後一個無改動示範單位為1座15樓K室，實用面積385方呎，屬一房間隔，開放式廚房設於近大門位置，長方形客飯廳外連23方呎露台，主人睡房與客廳同向。

資料顯示，凱和山全盤共693伙，由4座樓高16至17層的住宅大樓組成，標準戶型涵蓋開放式至四房間隔，主打兩房，另設14座洋房。