八成大型屋苑估價下跌　有單位一個月冧5%

樓價跌勢未止，銀行估價取態亦不斷轉弱。最新統計的本港20個大型屋苑單位，佔達八成的估價都下跌，按月增加約10個百分點。期內以東涌海堤灣畔及紅磡黃埔花園單位表現最遜色，估價下跌約5%及約4.5%，並同創半年最低。

據大型銀行網上資料顯示，該批二手樓盤佔16個估價下滑，較對上一月個再多兩個，跌幅最急為海堤灣畔2座低層單位，實用面積約846方呎，本月最新估價錄約917萬港元，較8月初約965萬元，按月減少約48萬元，並為3月初後低位。

市區指標屋苑紅磡黃埔花園估價跌勢同樣較急，該盤2期16座低層單位，實用面積約466方呎，估價由上月約732萬元，一個月下挫約33萬元，最新錄約699萬元，同樣跌至3月初後最低。

有4個屋苑估價跌幅亦達3%以上，包括上月平均實用呎價跌穿9,000元關口的天水圍嘉湖山莊，屋苑樂湖居6座一個實用面積約548方呎的高層戶，本月初估價約524萬元，較上月約545萬元下挫約3.9%，並已連續3個月報跌。

而將軍澳蔚藍灣畔5座低層單位，實用面積507方呎，期內估價亦削減約3.8%，跌至最新約786萬元。至於鰂魚涌太古城以及鴨脷洲海怡半島兩個港島藍籌屋苑，分別有單位估價於過去一個月下跌約3.6%及3.4%。

其餘10個估價按月減少的樓盤，包括東涌映灣園、馬鞍山新港城、茶果嶺麗港城及荔枝角美孚新邨等，跌幅介乎約0.1%至2.5%不等。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，銀行估價取態隨市況下調，目前香港未有刺激樓市措施，內地經濟表現低迷，雖然早前放寬了按揭成數，惟對市場沒有太大提振作用。近期新盤減價推出，銀主盤低價出售，削弱二手業主叫價信心，希望將公布的施政報告會放寬樓市辣招，否則樓市會繼續尋底，預計全年樓價最終只會「打和」。