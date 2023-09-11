【產經直播】人幣急彈 港股跌幅收窄 短線點行？
2023年09月11日 16:21
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港股上周五(8日)因黑雨全日停市，期間內地A股及在美買賣的中概股下跌，港股周一(11日)復市隨即捱沽。恒指低開260點後，最多跌359點，低見17,842點；但人行強調防範匯率超調風險，人民幣急彈，兌每美元收復7.3關，港股隨即跌少截，跌幅一度收窄至37點。收市跌105點，報18,096點，大市成交1,244億元。人民幣兌每美元7.3關係咪心理關口？港股萬八點關支持住強唔強？會否跌穿今年低位(17,573點)？
有傳阿里巴巴(09988)旗下盒馬由於消費類股份市況疲弱，盒馬上市估值恐不及預期，因此阿里擬暫時擱置盒馬在港上市，盒馬官方對消息不予置評；加上張勇辭任阿里雲董事長，阿里應聲挫3%；消息對股價影響有幾大？跌到咩位可以入貨？華為部署重返全球手機市場，小米(01810)曾急跌逾8%，小米手機業務再面對挑戰？
滙豐擬上調新造H按封頂息0.5厘，本地地產股捱沽，新地(00016)全年基礎溢利跌16.9%至238.85億元，並削減將來派息率至百分之四十至五十，差過預期，遭多間大行下調目標價，曾瀉逾1成2，創52周低，市場如何解讀新地這份業績？有貨股民點算好？本地地產股仍然低迷？
生科股逆市做好，內媒指，衞健委官員稱醫藥反腐不得隨意打擊醫務人員參加正規會議積極性，市場憧憬是向行業釋出利好信號，信達生物(01801)急升逾8%，藍籌國藥控股(01099)、中國生物製藥(01177)、藥明生物(02269)、石藥集團(01093)亦有逾1%至4%的升幅，生科板塊值得跟進？
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