【產經直播】人幣急彈　港股跌幅收窄　短線點行？

港股上周五(8日)因黑雨全日停市，期間內地A股及在美買賣的中概股下跌，港股周一(11日)復市隨即捱沽。恒指低開260點後，最多跌359點，低見17,842點；但人行強調防範匯率超調風險，人民幣急彈，兌每美元收復7.3關，港股隨即跌少截，跌幅一度收窄至37點。收市跌105點，報18,096點，大市成交1,244億元。人民幣兌每美元7.3關係咪心理關口？港股萬八點關支持住強唔強？會否跌穿今年低位(17,573點)？

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