道期升85點 離岸人民幣企7.3水平
2023年09月11日 16:23
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美匯指數報104.66；港匯見7.8383；離岸人民幣(CNH)報7.3024；美元兌日圓報146.2；歐元處1.0726；英鎊報1.2523。金價報1,926美元。布油報90.6美元，紐油報87.23美元。比特幣企2.5萬美元。道指期貨升85點。
●恒生指數企穩萬八點大關，全日收報18,096點，跌105點或0.58%。科技指數一度失守4,000點大關，收報4,083點，跌8點或0.21%。阿里巴巴出現人事變動，股價收跌3%。https://reurl.cc/QZ3exp
-新地股價曾瀉12%，創逾14年新低；收市跌9.45%。
●滬深三大指數高收。滬綜指收報3,142點，升26點或0.84%；深成指報10,382點，升100點或0.98%；創業板指數報2,063點，升13點或0.65%。https://reurl.cc/QZ3exZ
●美財長耶倫：通脹指標下行，有信心美國經濟軟着陸。
●YEN價趨升企5.32，日央行或結束負利率，分析估發生時間係...
●澳洲LNG廠工人或罷工兩周，雪佛龍尋求監管機構干預。
●投資者反應熱熾，傳Arm考慮提高IPO定價。
●8月全港物業辣招稅收2.95億，創近一年最少。
●中國經濟：
-內地8月份人民幣新增貸款1.36萬億，多過預期。
-人行強調防範匯率超調風險，人民幣急彈。
-管濤：人民幣不會出現自由落體，人行必要時會出手。
●保險業料暴雨索償超「山竹」30億元，明年或加保費。
●啟德第2A區住宅地至少收6份標書，長實、信置、新地有參與。