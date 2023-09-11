證監會撤銷Axial牌照　吊銷負責人員牌照5年

香港證監會表示，已撤銷Axial Capital Management Limited（Axial）的牌照，原因是該公司屢次沒有遵守《證券及期貨（財政資源）規則》（《財政資源規則》）、《證券及期貨條例》及《操守準則》；同時，暫時吊銷Axial負責人員Eugene Chung的牌照，由2023年9月7日起至2028年9月6日止，為期5年。

證監會經調查後發現，在2019年3月28日至2020年10月16日期間的連續19個月，Axial沒有維持100,000元規定速動資金。儘管Axial在速動資金跌至低於規定水平不久後已察覺到有關情況，但卻在18個月後才通知證監會。

此外，證監會發現，Axial在證監會多番提醒下，依然沒有在訂明期限內呈交其截至2019年6月、2019年12月、2020年6月、2021年6月、2022年6月及2022年12月的半年度財政資源規則申報表，以及持牌法團在《證券及期貨條例》下須就截至2019年12月31日及2021年12月31日止年度呈交的的經審計財務報表和其他文件（年度文件）。

證監會認為，Axial的行為不僅違反《證券及期貨條例》、《財政資源規則》及《操守準則》，同時亦公然蔑視《財政資源規則》下的制度。在上述情況下，Axial的行為遠遜於持牌中介人所應達到的標準。

證監會認為，Axial的缺失乃歸咎於Chung沒有履行他作為該公司的高級管理人員兼負責人員的職責，包括沒有確保Axial維持適當的操守標準及遵守恰當的程序，有違《操守準則》第9項一般原則，當中規定持牌法團的高級管理層應承擔的首要責任，是確保商號能夠維持適當的操守標準及遵守恰當的程序。