【新盤追擊】屯門新盤凱和山多面睇！

屯門近年發展迅速，區內生活配套不但一應俱全，更陸續有大型基建項目落成，例如屯赤隧道，以及即將興建的港鐵屯馬綫南延綫，以及11號幹綫等，再加上受惠於港府大力發展的北部都會區概念，令到屯門區的樓盤愈來愈受到青睞。據美聯物業區域營業董事郭寶強(Alex)表示，北部都會區將會是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區，故屯門區內的物業亦全面升格，升值潛力及交投量節節上升。

屯門的交通網絡四通八達，凱和山附近便有巴士站前往屯門公路轉車站及屯門市中心一帶，而附近的青山公路近黃金海岸一帶，亦設有多條巴士路線來往市區。

美聯郭寶強又指，由掃管笏駕車前往港九新界十分方便，經屯赤隧道往國際機場及港珠澳大橋僅15分鐘車程，便可迅速連接國際及內地，而去深圳灣口岸及落馬洲口岸亦僅20至25分鐘車程。而自港鐵屯馬綫落成後，屯門居民一程車便可直達多個核心商業區，於紅磡站更可轉乘東鐵線過海段，約7分鐘車程前往會展站及有「超級轉車站」之稱的金鐘站，而屆時屯馬綫南延線落成後，居民出入會更方便快捷。

另外正規劃興建的11號幹線，或將提早3年於2033年或之前啟用，屆時住戶由屯門經新建的青龍大橋前往市區，將會節省不少出入時間。

至於凱和山的假日消閑配套十分完善，由樓盤步行約5分鐘，便到達黃金海岸商場，有齊不同民生商店及食肆，可滿足日常所需，而前往屯門市中心一帶僅10分鐘車程，該帶設有多間大型百貨公司及日式超市。若喜歡親親大自然，可到毗鄰項目的麥理浩徑第10段及有「千島湖」之稱的大欖涌水塘郊遊，另外又可以到附近的黃金泳灘享受陽光與海灘。

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