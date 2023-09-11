中信里昂：上半年港零售復甦遜預期　以往多消費模式不再

本港經濟表現疲弱，中信里昂經濟學家王子俊坦言，對上半年表現感失望，主要零售市道復甦遜預期，仍未回到2019年、新冠疫情前水平，認為香港零售非短期問題，而是長期轉型，直言即使內地訪港旅客人數回升，也不可能回到以往的多消費。

她解釋，現時內地消費力減弱，而內地生產物價指數(PPI)呈下降趨勢，產品價格下跌，對內地人而言，來港消費並無價格優勢，因此來港購買民生物品的意欲下降，過去多消費的模式不再，香港亦面臨長期轉型問題。

至於樓市方面，她指，港元拆息(HIBOR)與樓市關係非緊密，由於香港樓市過去一段時間由內地資金推動，隨着政府管控政策出台，令香港資產與內地資產地位相同，削弱內地人購買在港資產。

她又提到，HIBOR在過去2個月下跌，利差拉闊，加上外資對中國信心減少、本港新股市場低迷，而且內地階段性收緊新股發行節奏，將進一步打擊香港資金流。

另外，中信里昂高級經濟學家Anthony Nafte表示，亞洲新興市場財政穩健，不存在泡沫問題，認為不會重現1997年金融風暴時的金融危機。