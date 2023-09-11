飛達帽業：集團未來在墨西哥　料訂單量今年底始改善

該公司新業務發展總監顏肇翰解釋，公司主打高價產品，客戶主要來自美國市場。在新冠疫情後，運輸出現困難，客戶傾向增加每張訂單數量，故當運輸復常後，客戶需時處理較高的庫存，而目前低價產品已回復正常，但高檔產品庫存仍要一段時間，因此訂單受影響。

至於孟加拉第4期工廠已於今年5月投產，該公司業務持續改善總監顏肇臻指，更智能化的生產，有助減少人為錯誤、縮短生產所需時間，至少可提升10至20%效率，又透露孟加拉廠房的400部繡花機未來會新增自動排單等功能，以進一步提高生產效率。

進軍墨西哥方面，顏寶鈴坦言，當地生產成本較孟加拉高昂，特別是人工，但該廠房距離美國車程只有數分鐘，遠較孟加拉出貨短，加上均為客製化訂單，產品單件價高逾1美元，強調客路與孟加拉不一樣，訂單量大可選擇孟加拉，追求出貨快則墨西哥，笑言「啲客喺晒我手」，又相信「集團將來來自墨西哥」，期望能5年回本。財務總監黎文星補充，單計建築廠房，首期投入額約120萬美元。

顏肇臻指，墨西哥廠房將分3段階段投產，首階段於今年前投產，產能每月達15萬至20萬件，明年底可增至120萬件。