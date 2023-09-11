屯門邁亞美海灣三房劈價1成沽　呎價失守1萬

私人屋苑呎價低於萬元成交湧現。屯門邁亞美海灣套三房單位，6月開價650萬元，減價近10%後，剛以588萬元沽出，呎價約9,408元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原鍾光英表示，堅尼地城加惠臺2座高層A室，實用面積約642方呎，套三房間隔，享全海景，放盤時叫價1,390萬元，期間下調至1,350萬元，放盤近一年，議價後以1,240萬元沽出，累減150萬元，呎價約19,315元，新買家為醫護人員。

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角半山富豪閣2座低層D室，實用面積約719方呎，三房間隔，望園景，連車位成交價1,028萬元，呎價約14,298元，呎價創屋苑逾兩年新低，約兩個月減價40萬元。

●世紀21溢榮郭少玲指，筲箕灣居屋東旭苑E座低層6室，實用面積約650方呎，三房間隔，去年11月未補價第二市場放盤開價750萬元，7月調整叫價至730萬元，終獲白居二買家以680萬元承接，減幅約9.3%，呎價約10,462元。

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九龍區

●世紀21富山(香港)黃澤龍表示，樂富居屋康強苑中低層4室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望園景，以468萬元成交，呎價約8,683元，單位上月叫價508萬元，減價40萬元成交，減幅約7.8%。

●中原鄭穎高指，長沙灣碧海藍天5座中層B室，實用面積約494方呎，兩房間隔，原先開價838萬元，最新降價至818萬元沽出，呎價約16,559元，較上月錄得同類型單位低約3%。

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新界區

●中原陳智生指，屯門邁亞美海灣5座低層C室，實用面積約625方呎，套三房間隔，享園景及海景，6月開價650萬元，現以588萬元沽出，呎價約9,408元，減價62萬元或近10%，新買家為同區上車客。

●中原黃宏超稱，東涌映灣園9月暫錄3宗成交，屋苑10座中層A室，實用面積約912方呎，套三房加儲物房間隔，享內園及海景，叫價980萬元，放盤一個半月，共減25萬元，以955萬元沽出，呎價約10,471元，新買家為同區租客。

●中原黃淑賢表示，葵涌新葵芳花園B座中層7室，實用面積約415方呎，兩房間隔，附裝修，開價650萬元，早前降價至568萬元，日前獲買家洽購，最終以520萬元易手，低銀行沽價約1成，呎價約12,530元。

●世紀21天生置業黃偉祺稱，屯門小欖帝濤灣8座低層C室，實用面積約684方呎，兩房連儲物室間隔，望園景，附裝修，叫價610萬元，獲換樓客洽購，減價24萬元，以586萬元成交，呎價約8,567元。

●祥益林家倫表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居13座中層A室，實用面積約636方呎，套三房間隔，原業主增加議幅，減價40萬元，新買家家人亦居於附近，方便互相照應，遂便決定以580萬元購入自用，呎價約9,119元。

●利嘉閣朱子華指，元朗寶城洋樓低層2室，實用面積約482方呎，三房間隔，享市景，最終以355萬元易手，呎價約7,365元，原業主早於1984年12月以15萬元買入，持貨近39年帳面獲利340萬元，物業升值達約23倍。

●中原賴作智表示，上水名都3座中低層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，2月開價約520萬元，日前議價後以415萬元易手，呎價約10,614元，累減105萬元，新買家為同區分支家庭。

●中原蔡堅濤透露，粉嶺名都1座高層A室，實用面積約399方呎，兩房間隔，議價後以455萬元獲承接，呎價約11,404元，新買家為一對新婚夫婦，還價購入單位上車自用。

●中原賴思沛稱，大埔白石角雲滙3座中層A5室，實用面積約504方呎，兩房連儲物房間隔，議價後以800萬元沽出，呎價約15,873元，新買家為上車客，持貨約4年帳面蝕讓約121萬元，期內貶值約13%。

●利嘉閣郭建民表示，火炭銀禧花園7座低層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，享馬場景，開價610萬元，最終累減至585萬元易手，呎價約11,471元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田第一城36座高層H室，實用面積約307方呎，兩房間隔，望內園景，放盤半年，開價450萬元，減價25萬元，減幅約5.6%，終以425萬元成交，呎價約13,844元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山翠擁華庭9座中層B室，實用面積約469方呎，兩房間隔，享內園景，放盤1個月，原先叫價678萬元，減價38萬元，以640萬元獲買家承接，減幅約5.6%，呎價約13,646元。

●美聯黃國輝透露，馬鞍山天宇海5B座中層D室，實用面積約736方呎，早前以953萬元放售，新買家為外區用家，逐議價28萬元，以925萬元承接，呎價約12,568元，原業主2011年以559.3萬元購入，持貨約12年帳面賺約365.7萬元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山9月暫錄約9宗二手買賣，按月跌約55%，其中翠擁華庭9座中層B室，實用面積約469方呎，兩房間隔，開價約650萬元，議價後以620萬元易手，呎價約13220元，新買家為上車客。

●中原劉紹剛表示，將軍澳峻瀅第6座低中層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望內園景，以625萬元易手，呎價約12,425元，原業主於2012年8月以約418.4萬元購入，持貨約11年帳面賺206.6萬元離場。

●中原柯勇指，將軍澳9月暫錄約32宗二手買賣，新都城2期8座低層D室，實用面積約441方呎，兩房間隔，望山景，最新以616萬元易手，呎價約13,968元，原業主於2009年12月以232萬元購入，持貨近14年帳面獲利384萬元。

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