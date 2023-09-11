道指升167點　高通漲逾4%　與Apple續約供應5G晶片

美股3大指數周一早段向好，道指升167點，報34,743點；標指升25點，報4,483點；以科技股為主的納指升96點，報13,857點。港股報18,110點，跌5點，高水14點。

雖然市場估計本周三公布的美國8月消費物價指數(CPI)通脹將會反彈，但美國財長耶倫卻認為通脹威脅正在淡化，認為經濟正在走上「軟着陸」的道路，愈來愈有信心能夠在不會對就業市場造成重大損害的情況下，成功地遏制通脹。她直言︰「我對這個預測感覺非常好」，並且重申數據顯示通脹正穩步放緩。

話雖如此，各界對於美國的經濟環境仍充滿疑慮，市場對於金融市場的看法亦呈現出兩極分化。正當近日美國國債價格下跌而孳息率上升之際，有不少人加入唱淡美債。不過，摩根士丹利全球利率主管Matthew Hornbach認為，市場對於經濟「軟着陸」的預期可能過於樂觀，故看好美債前景。

一般而言，美國長期國債孳息率與的潛在經濟增長率呈現相同走勢，即經濟表現愈好、國債孳息率愈高(債價愈低)，反之亦然。大摩則對經濟前景的看法雖然不算悲觀，但明顯「不夠樂觀」，並且認為通脹持續放緩也將會推低利率，從而支撐債價。該行的策略師建議投資者延長美債持倉的年期，趁機鎖定高息並在債價上升時賺取資本升值回報。

美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett亦指出，高油價、強勢美元及聯儲局潛在的進一步緊縮政策，將會拖累到美股於9月及10月份的表現，並且提高未來半年經濟「硬着陸」的機會。

企業消息方面，近期一度熱炒的越南電動車公司VinFast因為美國總統拜登的越南之行而受到關注，作為今次出訪越南的「成果」之一，白宮發聲明指VinFast將繼續推進在美國北卡羅萊納州建廠計劃，該廠房涉及40億美元的投資，今年初時據稱因程序問題而延遲。VinFast股價周一早段跌8.89%。

美國晶片大廠高通(Qualcomm)宣布，已經跟蘋果公司(Apple Inc.)簽訂三年交易，會繼續供應iPhone的5G晶片3年，直至2026年。高通表示，續約的條件類似於先前的交易。此前有傳聞指，Apple有意用自研的5G晶片取替高通，惟似乎是研發上遇到阻滯。高通股價早段升4.42%。

另外，美國版的「美團買菜」、雜貨配送服務平台Instacart公布首次公開招股（IPO）定價區間，每股介乎26至28美元之間。以IPO上限價計，其集資額有望達6.16億美元，公司整體估值則為77億美元。