強積金有望投資綠債或其他穩健債券

本港財金官員出席活動時表示，近年來，港府和強制性公積金計劃管理局(積金局)一直推動業界豐富投資選項，例如便利市民投資國債或內地A股，未來也有望讓基金投資政府綠色債券或其他穩健的債券，有關嘗試是考慮到不同年齡層的「打工仔」，其風險胃納不同，希望可以提供更多選擇，讓大家按自己的實際情況和需要作出選擇。

他提到，至今年6月底，不同強積金計劃中的整體總資產達到1.1萬億元，是相當大的數字。強積金是整體退休保障制度的三大支柱之一，作為市民退休積蓄的一部分，大家都關注投資回報以及收費。在降低費用方面，積金局做了不少工作，特別是推進「積金易平台」項目，以提高強積金計劃效率，並節省成本。社會都期待「積金易平台」按時實施，港府會支持積金局，以確保平台順利推出。

他指出，港府非常重視退休保障的工作，過去推出不同舉措，鼓勵大家在工作時儲蓄多一點，讓退休時更加安心，包括容許強積金的自願性供款扣稅。同時亦提出就着六十五歲以上的僱員，若僱主願意照顧他們，為他們作自願性供款，扣稅方面可以雙倍，有關細節的商討已經接近完成，相信明年年初可將有關條例草案提交立法會。

他又指，政府亦推出了「退休三寶」，即年金計劃、安老按揭，以及保單逆按計劃，目的都是希望提供更多途徑，讓不同的市民為自己的退休生活做出更好的規劃。