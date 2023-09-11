矚目新盤連續推售　屯門掃管笏項目已上載樓書

屯門掃管笏樓盤的樓書及示範單位於周一(11日)曝光，部署最快本周開價，首批料涉及不少於139伙，有望為9月新盤市場打響頭炮。日出康城樓盤將於本周五次輪發售129伙，即供折實價約496萬元起。

●屯門掃管笏凱和山樓書及示範單位同日曝光

路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山樓書及4個示範單位曝光。該盤由4座住宅大樓、2座別墅及14座洋房組成，合共提供693伙。設於住宅大樓的分層戶實用面積由291至1,474方呎，涵蓋開放式至四房間隔。洋房實用面積介乎2,013至3,419方呎。2座別墅就劃分成2伙連花園複式單位及2伙連天台複式戶。樓盤預計關鍵日期為2024年6月30日。發展商指，項目有機會周內公布首張價單，料推出不少於139伙。

●日出康城凱柏峰III周五次輪賣129伙

●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶售788萬元

●筲箕灣香島周五招標賣四房複式戶

南豐集團旗下樓齡逾5年的筲箕灣香島，周一(11日)上載銷售安排，落實周五(15日)招標發售第5座30樓B室複式戶，實用面積1,813方呎，下層為客廳、飯廳及家庭廳，對出的平台設按摩浴缸，上層提供四個睡房，再對上為794方呎天台。該單位將於當日上午10時起招標1小時。

●內地專才斥1,633萬元購何文田128 WATERLOO兩房戶