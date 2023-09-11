矚目新盤連續推售 屯門掃管笏項目已上載樓書
2023年09月11日 22:04
東網電視更多新聞短片
屯門掃管笏樓盤的樓書及示範單位於周一(11日)曝光，部署最快本周開價，首批料涉及不少於139伙，有望為9月新盤市場打響頭炮。日出康城樓盤將於本周五次輪發售129伙，即供折實價約496萬元起。
●屯門掃管笏凱和山樓書及示範單位同日曝光
路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏凱和山樓書及4個示範單位曝光。該盤由4座住宅大樓、2座別墅及14座洋房組成，合共提供693伙。設於住宅大樓的分層戶實用面積由291至1,474方呎，涵蓋開放式至四房間隔。洋房實用面積介乎2,013至3,419方呎。2座別墅就劃分成2伙連花園複式單位及2伙連天台複式戶。樓盤預計關鍵日期為2024年6月30日。發展商指，項目有機會周內公布首張價單，料推出不少於139伙。
●日出康城凱柏峰III周五次輪賣129伙
信和置業(00083)、嘉華國際(00173)及招商局置地(00978)合資的將軍澳日出康城凱柏峰III，周一(11日)上載銷售銷安排，落實周五(15日)以先到先得形式作次輪銷售，涉及129伙，實用面積介乎283至719方呎，涵蓋開放式至三房戶，扣除15%即供折扣後，折實價介乎496.74萬至1,266.16萬元，折實呎價由15,699元起。該盤是日再添兩宗成交，共涉1,367.83萬元。
●大埔白石角University Hill第2B期連花園戶售788萬元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，最新招標售出優景閣第2座地下B8室特色戶，為實用面積435方呎的兩房單位，連175方呎花園，成交價788萬元，呎價約18,115 元。
●筲箕灣香島周五招標賣四房複式戶
南豐集團旗下樓齡逾5年的筲箕灣香島，周一(11日)上載銷售安排，落實周五(15日)招標發售第5座30樓B室複式戶，實用面積1,813方呎，下層為客廳、飯廳及家庭廳，對出的平台設按摩浴缸，上層提供四個睡房，再對上為794方呎天台。該單位將於當日上午10時起招標1小時。
●內地專才斥1,633萬元購何文田128 WATERLOO兩房戶
萊蒙國際(03688)等合作的何文田128 WATERLOO，周一(11日)以1,633.7萬元售出11樓A室，為實用面積579方呎，屬兩房連儲物室間隔，呎價約28,216元。據悉，新買家為內地專才。而該盤開售至今累售約59伙，連同車位至今套現逾13.4億元，每伙單位平均成交呎價逾3.2萬元。