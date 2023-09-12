【直升機派錢】泰國擬派錢1248億谷經濟

泰國新任總理社他(Srettha Thavisin)發表最新的施政報告指出，擬於未來6個月向全國5,500萬民眾發放共計5,600億泰銖(約160億美元或約1,248億港元)，以刺激當地需求和投資。

社他於8月22日的國會總理選舉中，獲得參眾議院750席中壓倒性的482票，順利當選為泰國第30任總理，其內閣9月5日正式宣誓就職，昨日向國會發表首份施政報告。具體擬議的「派錢」計劃是所有年滿16歲及以上泰國人的電子錢包將獲發一萬泰銖，可在一定時間內在登記居住地方圓4公里內的社區購買消費指定商品和服務。

●旅遊復甦慢 面臨衰退危機

社他特別強調，當前泰國的經濟狀況「就好像是一個病人」，家庭債務佔國內生產總值(GDP)超過90%，公共債務佔GDP的60%，旅遊業和消費復甦得很緩慢，直言正面臨經濟衰退的危機，需要政府提出刺激經濟和消費的解決方案。

他又稱，政府制定未來發展框架，將推出包括刺激消費、提高民眾收入等一系列短中期措施，以推動經濟發展、吸引投資及擴大生產；短期優先處理的事項包括提高旅遊收入、放寬對特定國家遊客的簽證流程和免除手續費等。當局還將很快下調能源價格，並向農民和小企業推出延長債務期限措施。

這項「大開庫房」之舉，遭質疑將加重政府債務負擔，惟社他強調，這個方案可以增加就業機會和經濟活動，讓各行各業都受惠，政府也會因此增加收入。