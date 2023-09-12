廖嘉豪：製造業PMI觸底　屬歐股睇升信號？

歐元區8月份採購經理指數(PMI)全面疲軟：服務業指數意外從50.9下降至48.3，今年首次進入收縮區間。製造業PMI上升1個百分點至43.7，但在能源問題、疫後需求輪動、中國疲軟和利率上升等因素影響下，仍遠低於50。GDP下行風險或轉化股票市場的每股盈利收縮風險。花旗分析員目前自上而下的評估預測今年歐洲每股盈利將小幅收縮0至5%，然後在2024年溫和擴張0至5%。花旗分析員預期每股盈利將「放緩」而非傳統每股收益收縮約35%的「衰退」環境。

但並非所有PMI皆處劣勢。經過數月持續下滑後，製造業PMI出現初步企穩迹象。而過去幾個月更廣泛的歐洲數據亦意外地比預期好，主要是由工業產出數據推動，意味花旗美國和歐洲經濟意外指數的差距終於開始縮小，或有助歐洲股市跑贏美國。花旗分析員估計現價已反映泛歐地區及歐洲大陸每股盈利分別收縮約10-15%及約5%。好壞消息仍繼續互相角力平衡，料泛歐600的指數將持平至今年年底，到明年中或有10%左右的上漲空間。

製造業PMI觸底反彈但服務業PMI則繼續下滑可能令投資者生疑，因為這兩個指數走勢過往相關性很高，服務業和製造業PMI走勢分野明顯很少出現。但在2012年，製造業PMI逆轉，而服務業PMI繼續在低於50的水平橫行。儘管當時歐洲央行行長德拉吉的「不惜一切代價」保護歐元的言論或有正面影響，但歐洲股市確實在製造業PMI逆轉之後的6個月上升，同時跑贏美股。

製造業穩定值得投資者留意。製造業PMI觸底反彈從往績角度出發是股市的前瞻性信號。泛歐600指數在PMI觸底後6個月平均上漲約15%。而泛歐600指數的絕對表現在過去7次觸底經驗中從未錄得負數。歐洲股市相對美國而言也往往較好。不包括2009年和2020年經驗，一旦歐元區PMI觸底，泛歐600指數普遍緊貼甚至跑贏標普500指數。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪