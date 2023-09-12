自製晶片爛尾？Apple與高通簽供貨合約至2026年　

美國晶片大廠高通(Qualcomm)宣布，已經跟蘋果公司(Apple Inc.)簽約，未來3年會繼續為iPhone供應5G數據晶片，而續約的條件與先前的交易類似，將為2024、2025及2026年推出的iPhone提供Snapdragon 5G數據機射頻系統。高通股價周一(11日)收市升3.9%；蘋果股價則升0.6%。

市場先前不斷「放風」，蘋果積極開發自家製5G數據晶片，藉此擺脫對高通的依賴，同時可以降低原材料成本。根據高通2022年的財報顯示，去年專利技術授權費收入，約有21%來自蘋果，相當於大約19億美元(約148億港元)。

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤曾經預測，蘋果將在2025年開始使用自家研發的5G數據晶片，並率先在較低檔的iPhone SE 4機款中採用，屆時高通將面臨訂單大幅下滑的情況。

然而，隨着高通與蘋果簽新訂單，iPhone採用自家研發5G晶片預計最快要到2026年後才會實現。市場估計，蘋果可能在開發5G數據晶片上並不順利，而iPhone SE 4究竟會不會推出也是未知之數。若缺少了該款手機作為自家製晶片的試金石，對iPhone發展亦存在一定風險。