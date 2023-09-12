道指升87點　油價低收

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.54%，報104.52；港匯見7.8316；離岸人民幣(CNH)報7.3018；美元兌日圓處146.62；歐元報1.0749，英鎊報1.2511。金價處1,922.01美元。布油報90.63美元，紐油報87.31美元。比特幣(Bitcoin)跌2.3%，報2.51萬美元。道指期貨跌8點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水10點。

●道指收報34,663點，升87點或0.25%；標指收報4,487點，升29點或0.67%；納指收報13,917點，升156點或1.14%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,090點，跌6點或0.04%。

●9月恒生指數夜期收報18,064點，跌51點，低水32點，成交11,037張。

●紐約期油收報每桶87.29美元，跌0.22美元或0.25%；倫敦布蘭特期油收報每桶90.64美元，跌0.01美元或0.01%。

●紐約期金收報每安士1,947.2美元，升4.5美元或0.23%。

●英國富時100指數收報7,496點，升18點或0.25%；德國DAX指數收報15,800點，升60點或0.39%；法國CAC指數收報7,278點，升37點或0.52%。

●舜宇光學8月手機鏡頭出貨量按年升17%。

●華潤置地8月合同銷售金額按年減少8.9%。

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