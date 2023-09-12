廣播處長率團訪問北京及長沙商討合作

【營業資訊】廣播處長張國財與香港電台(港台)代表團於9月4至8日到北京及湖南長沙考察，期間拜訪國家廣播電視總局(廣電總局)，並與內地多間媒體機構及新媒體公司，商討科技應用、內容創新及合作機會。

在北京，港台代表團成員與廣電總局港澳台辦主任閻成勝會面，商討港台與內地媒體進一步加強合作，包括合拍和播放節目、人才交流和經驗分享。張國財感謝廣電總局對港台推展有關工作的支持。

代表團亦訪問了北京廣播電視台，參觀其8K及XR延伸實境的製作，並探討兩台就中國歷史文化類節目內容的合作。與視訊網站平台愛奇藝及騰訊視頻的會面，集中在融媒體(或稱跨平台)的發展、用雲端技術提升效率及內容管理的討論。港台代表團也拜訪了製作動畫電影《長安三萬里》的追光人動畫設計(北京)有限公司。

在湖南長沙，港台代表團訪問湖南廣播電視台及其旗下的芒果TV，了解內地於視頻製作、文化創意等多個領域的最新發展。港台代表團在鼓勵創新、把握年輕人的脈搏及綜藝節目的製作等方面，得到很多啟發。港台期望與湖南廣播電視台落實合作製作具創意的內容。

在總結行程時，張國財表示，港台代表團懷着最謙虛的心，向內地媒體就內容、技術及管理這幾方面學習。港台致力利用新科技，包括人工智能、5G流動通訊技術和雲端技術等，提升港台營運效率及探討不同的創作可能。這次考察進一步深化兩地媒體在內容開發及技術創新等領域上的合作。港台期望就內地的經驗，加以變通運用，不斷努力創新，為觀眾帶來嶄新體驗，及為2025年全國運動會的轉播及節目製作作好準備。