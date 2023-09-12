球王美斯斥逾8400萬佛州買豪宅　內籠有幾豪？

阿根廷「球王」美斯(Lionel Messi)買豪宅！外媒報道，美斯斥資1,080萬美元(約8,424萬港元)在美國佛羅里達州的勞德代爾堡(Fort Lauderdale)買入一幢海濱豪宅。

根據交易紀錄及消息人士，美斯及妻子洛古絲素(Antonela Raccuzzo)透過財富經理Alfonso Nebot領導的公司，在勞德代爾堡灣殖民地買入物業，該豪宅有8間睡房，面積達10,500方呎，單是美斯及洛古絲素的套房已佔地1,600方呎。資料顯示，這幢豪宅坐擁海濱泳池、健身室/水療室及意大利廚房，建於1988年，並於2000年擴建，距離Drive Pink體育館及美斯所屬球隊國際邁阿密(Inter Miami)位於勞德代爾堡的訓練場約5英里。

報道指，Dickerson夫婦以1,080萬美元將豪宅出售予美斯及洛古絲素，他們於去年5月以900萬美元購入物業，意味該豪宅在16個月內升值20%。

此外，美斯在邁阿密的陽光島海灘(Sunny Isles Beach)擁有3套豪華公寓，其中包括位於Porsche Design Tower的單位，該豪宅於2016年底竣工。